İki ilde orman yangını: Müdahaleler sürüyor
Mersin'in Silifke ilçesinde ve Muğla'nın Dalaman ilçesinde orman yangınları çıktı. Ekipler, yangınları söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak : TRT
Eklenme : 23 Mayıs 2022 15:38
Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Tisan Yarımadası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Muğla
Muğla'nın Dalaman ilçesinde Dalaman Çayı'nın yakınında bulunan Sukısığı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve arazöz ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangının çıktığı bölgenin sarp arazi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız