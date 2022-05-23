Sebze ve meyve fiyatları yarı yarıya düşecek

Verimli tarım ovalarıyla Türkiye'nin en erkenci sebze ve meyvelerinin hasat edildiği Adana'da başta soğan, patates, salatalık ve nektarin olmak üzere birçok üründe hasat başladı. Hasat ile birlikte fiyatlarda düştü. Yaklaşık 3 hafta önce kilogram fiyatı 10 liradan salatalık şimdilerde Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde 1 liradan, 15 liraya satılan patates 6 liradan, 5 liraya satılan soğan ise tazesi 3 lira, geçen sezonki ise 1 buçuk liradan satılıyor.

Ayrıca halde şeftali 20, nektarin 20, erik 15, portakal 4 ve muz 18 liradan satılıyor.

"Fiyatlar daha da düşecek"

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan, yaptığı açıklamada, fiyatların 2 hafta içerisinde yarı yarıya düşeceğini müjdeledi. Doğan, hasatların başlamasıyla birlikte vatandaşların rahat bir nefes alacağını belirterek, "Önümüzdeki dönemlerde fiyatlar düşecektir. Şuanda taze patates 8 liradan eski patates ise 5-6 lira arasında satılıyor. Eski soğan 1 buçuk liradan taze soğan ise 3 buçuk liraya satılıyor. Önümüzdeki günlerde onun da fiyatı düşecektir. Hasat yeni yeni başladığından dolayı fiyatlar daha da düşecek" diye konuştu.

Antalya'daki seralarda hasat edilen karpuzun kilogram fiyatının 8 liradan 3 liraya düştüğünü aktaran Mahsun Doğan, "Adana karpuzunun da hasadı önümüzdeki günlerde başlayacak ve fiyat daha da düşecektir. 8-9 liradan satılan salatalık şuanda 1 liraya alıcısı yok" dedi.

"Marulu 1 liradan satamıyoruz"

Ayrıca Başkan Mahsun Doğan, marketlerde tanesi 10 liradan satılan marulu halde 1 liraya satamadıklarını da söyledi. Ayrıca Doğan, denetimlerin sıkılaşması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer denetim olursa vatandaşlar daha ucuza sebze ve meyve tüketebilirler. Özellikle Adana ve çevresinde hasatlar yeni başladı. 2 hafta içerisinde fiyatlar yarı yarıya düşecek. Şuan 8 liradan satılan domates 2 hafta sonra 4 liraya düşecek. Ancak denetim yapılmazsa fiyatlar etiketlere yansımaz. Bizim burada fiyatlar düşüyor ama semt pazarları ve marketlerde fiyatlar değişmiyor. Denetim artarsa vatandaşımız bayağı ucuza sebze ve meyve yiyecek" ifadelerini kullandı.