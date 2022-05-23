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Kişisel Verileri Koruma Kurulunun kararları yol gösteriyor

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) kararları, kişisel verileri işleyen şirket, kurum ve kuruluşlarla gerçek kişilere yol gösterirken, diğer yandan verisi işlenen kişilerin haklarının korunmasını da sağlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mayıs 2022 16:27
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Kişisel Verileri Koruma Kurulunun kararları yol gösteriyor

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun, kişisel verilerinin korunması konusunda sergilediği hak temelli yaklaşım vatandaşların haklarını etkin bir şekilde kullanmasına katkı sunuyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumun resmi internet sayfası "kvkk.gov.tr"de yayımlanan duyurularla, internet çerezlerinden reklam ve pazarlama amaçlı iletilere, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinden kişilerin açık rızasının hukuka uygun şekilde alınmasına kadar birçok konuda alınan kararlar kamuoyuyla paylaşılıyor.

Yeni yayımlanan kararlarla birlikte bugüne kadar 248 Kurul Kararı, Kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Öte yandan, bugüne kadar CİMER aracılığıyla gelenler de dahil toplam 21 bin 651 başvuru Kurul tarafından sonuçlandırıldı.

- KVKK'nin faaliyetleri

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, ülkemizde bireyin temel hak ve özgürlüklerini koruyan en önemli mekanizmalardan biri olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Vatandaşlar, 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sayesinde, kendileriyle ilgili verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebiliyor, verileri işlenmiş ise bu veriler hakkında bilgi talep edebiliyor, verilerinin hangi amaçla işlendiğini sorgulayabiliyor, eksik veya yanlış işlenen veriler hakkında düzeltme işlemi sağlayabiliyor, veri işleme faaliyetinden dolayı aleyhinde çıkan sonuçlara itiraz edebiliyor ve kanuna aykırı veri işlemeden dolayı zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep edebiliyor.

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