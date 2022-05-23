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İyi alışveriş için 5 altın kural

Kaynak : MN Medya
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İyi alışveriş için 5 altın kural

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İyi Alışveriş için 5 Altın Kural

Binlerce satıcı yüz binlerce ürün? Alışveriş yapmak artık eskisinden kolay olsa da yepyeni zorluklara yol açtı. İnternet alışverişlerindeki zorluklara bakmak gerekirse:

1. Ürün fazlalığı arasında aradığını bulamamak.
2. Website ve mağazalar arasındaki fiyat farklarını takip etmenin zorluğu.
3. İndirim, kampanya gibi kelimelerin gerçekliğini yitirmesi.
4. Kargo bedelleri.
5. Satıcılara ve websitelerine karşı güvensizlik.
6. Sahte/imitasyon ürün problemi.

Şöyle baktığımızda İnternet'den alışveriş yapmak bayağı korkutucu görünüyor değil mi? Aslında teknoloji sorun ürettiği kadar bu sorunlara çözümler de üretiyor. Bugün ister İnternet olsun ister fiziki mağaza, alışveriş yaparken alışveriş deneyiminizi geliştirecek 5 altın kuraldan bahsedeceğiz.

1. Harcarken Kazanılmaz!

Televizyon reklamlarını, telefonunuza gelen kampanya mesajlarını düşünün. Her biri daha fazla harcamanız üzerine teşvik eden sloganlarla dolu.

Örneğin "1000 TL'lik alışverişinize 100 puan hediye" gibi hiç aklınızda olmayan bir alışverişi size yaptırmak için sunulan bu bonuslar, hiç aklınızda olmayan bir harcamanın kapılarını aralıyor. Tüm markalar tabii ki çıkarları doğrultusunda size en fazla parayı harcatmak istiyor fakat bu mümkün değil çünkü harcarken kazanılmaz!

Gerçekten karlı bir alışverişin yolu puanlar toplamaktan değil, en ucuz ürünü bulmaktan geçer. Dikkat! Burada en ucuzdan kastımız kötü, sahte vb. ürünler değil, satın almak istediğimiz ürünün en ucuzudur.

Örneğin iPhone 13 bir satıcı/mağazada 18 bin TL'ye satılırken başka bir satıcıda 18.500 TL'ye satılabilir. Ürünün kendi fiyat skalasındaki en ucuzu bulmak, puan toplamaktan çok daha karlı bir harcama biçimidir.

2. İndirime Değil, Fiyata Bak!

İndirim oranları, kampanyalar, fırsatlar, dev indirimler. Her şeyin bu kadar ucuz satılması mümkün mü? Artık pek çok fiyat hilesi var maalesef. Örneğin, ürünün ana fiyatını artırıp bunun üzerinden indirim yaparak orijinal fiyatını indirimli gibi göstermek bunlardan biri.

Bunun gibi pek çok İnternet alışveriş hilesine maruz kalmamak için indirimden çok fiyata odaklanmak gerekiyor. Bunun için de ürünün fiyat geçmişini incelemek en iyi çözüm denebilir. Ürünlerin fiyat geçmişini incelemek için ise fiyat karşılaştırma platformlarından biri olan Akakçe'nin fiyat değişim tablosundan yararlanabilirsiniz.

Yukarıdaki grafik iPhone 13'ün çıktığı günden itibaren değişen fiyatlarını gün gün göstererek önemli bir veri sunuyor. Bu veriyi dikkate alarak satın alacağınız ürünün gerçekten indirimde olup olmadığını ya da pahalı olup olmadığını anlayabilirsiniz.

3. Paket Fiyatında Değil, Birim Fiyatına Bak!

Pandemiden sonra İnternet'deki alışveriş kategorileride genişledi. Önceden elektronik, beyaz eşya, mobilya gibi kategoriler daha yaygınken şimdi süpermarket gibi temel ihtiyaçlar için de e-ticareti kullanmaya başladık. Adet, kg, litre gibi ürün seçenekleri arasından hangisi avantajlı?

Örneğin bebek bezi alacaksınız ve seçtiğiniz bebek bezinin 24'lü paketinden 192'li paketine kadar pek çok farklı adet seçeneği mevcut. İlk başta en ucuz olanın en az adetli olduğunu göreceksiniz fakat fiyat/adet sayısına baktığınızda çok daha farklı bir sonuçla karşılaşacaksınız.

Şimdi bunu bir örnekle inceleyelim. Aşağıda gördüğünüz gibi 24'lü paketin adeti 1,32 TL'ye denk gelirken 48'li pakette adeti 1,71 TL'ye geliyor. Bu durumda 48'li almak oldukça mantıksız. 72'li pakette ise adeti 1,27 TL'ye gelirken 144'lü 138 TL, 192'li de ise 1,35 TL.

Paketleri bu şekilde değerlendirdiğimizde en karlı olan 24'lü ve 72'li seçenekler olduğunu görebiliyoruz.

Bu durum yağlardan parfümlere, bakliyat ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar pek çok konuda geçerli. Alışveriş yaparken birim fiyatlarını incelemek iyi bir alışveriş için oldukça önemli. Bu yüzden paket fiyatına değil birim fiyatına bakın!

4. Aynı Ürünü Daha Pahalıya Alma

Alacağınız şeyin ucuz ya da pahalı olması gün sonunda hiçbir şeyi değiştirmez. Önemli olan birebir aynı olan ürüne olması gerekenden daha fazla ücret ödemek ile alakalıdır.

Gerçek fiyatı ile satış yapan satıcılardan/mağazalardan alışveriş yaparak bir şeye değerinden fazla para ödemekten kaçının. Ürünün gerçek fiyatını tespit etmek için yukarıda bahsettiğimiz fiyat grafiğini aktif olarak kullanabilirsiniz.

5. Ucuz Alırken Neyi Eksik Aldığına Dikkat Et!

Bir ürün olduğundan ucuz görünüyor olabilir fakat bu bazı durumlarda avantajını kaybediyor. Örneğin telefonlar için konuşmak gerekirse garanti sağlayıcısı oldukça önemli bir faktör. Distribütör garantili bir telefon ithalatçı garantili bir telefona göre çok daha güvenli. Aradaki fiyat farkına değebilir.

Başka bir örnek ise mobilya gibi montaj, kurulum ve taşıma gerektiren ürünlerde. Ürünün daha ucuza satılıyor olması ek masraflara sebep olabilir. O yüzden fiyatın ötesinde yandan sunulan hizmetleri de irdelemek, maliyetleri hesaplamak faydalı olacaktır.

İnternet alışverişlerinizi yaparken Akakçe'nin belirlediği "iyi alışveriş için 5 altın kural" tavsiyelerine uymak ve fiyat değişim grafiği, birim fiyat gibi ücretsiz sunduğu metrikleri incelemek hem daha karlı hem de daha az riskli bir alışveriş için oldukça işinize yarayacaktır.

https://www.akakce.com/

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