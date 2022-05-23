Boğaziçi'nde İslami değerlere hakaret eden kişiye soruşturma
Boğaziçi Üniversitesi'nde İslami değerlere hakaret ettiği öne sürülen şüpheli hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mayıs 2022 18:31
Boğaziçi Üniversitesi'nde, arkadaşlarıyla eğlenirken mikrofonla "Allah konuşuyor" diyerek İslami değerlere hakaret ettiği iddia edilen E.G. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Resen başlatılan soruşturmanın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yürütüldüğü öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız