Açık cezaevi'ndeki korona izinleri uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, açık cezaevi hükümlülerine müjde verdi.

Erdoğan, "Açık cezaevlerindeki hükümlüler için belli şartlarda uygulanan ve 31 Mayıs'ta süresi sona eren COVID-19 izinleriyle ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Buna göre açık cezaevlerindeki hükümlülerin COVID-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in de bu hususta gereken yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inandığını söyledi.