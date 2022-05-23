Bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi süreci başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasında; "Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Mayıs 2022 20:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz."
"(Milli Uzay Programı) Başvuru için 'uzaya.gov.tr' adresini oluşturduk. Eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm vatandaşlar başvurabilir."
"(Milli Uzay Programı) Eğitimleri sonunda iki adaydan biri üstlendikleri tarihi görev için 2023'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız