24 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları
24 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına iştirak edecek.
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı Vizyonu ve Aksakallar Konseyi'nin Rolü" programına katılacak.
(İstanbul/10.00)
2- TBMM'den
- HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.
- KİT Komisyonunda, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hesapları incelenecek.
(TBMM/12.45/10.45/15.00/14.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bakanlığın ev sahipliğinde düzenlenecek Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına katılacak.
(Ankara/19.00)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB İkiz Kuleler'de Sanayinin Liderleri Programı'na iştirak edecek.
(Ankara/11.30)
3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü Etkinliği'ne katılacak.
(Ankara/11.00)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Türkiye'nin Ulaştırma Mevzuatının Analizi Projesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Ankara/10.30)
5- TÜİK, nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 ay vadeli hazine bonosu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ve İsrail'de resmi temaslarda bulunacak.
(Kudüs/Ankara)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Dünya Eğitim Forumu'na katılacak.
(Londra)
3- "Davos Zirvesi" olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), İsviçre'nin Davos kasabasında devam edecek.
(Davos)
4- ABD, Japonya, Hindistan ve Avustralya liderlerinin katılımıyla Japonya'nın Kantei kentinde Quad Zirvesi düzenlenecek.
(Tokyo)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediyesi tarafından Maltepe'de inşa edilen 8. Bilgi Evi'nin açılış törenine katılacak.
(İstanbul/14.00)
2- TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Artvin Hopaspor ile Arnavutköy Belediyespor karşı karşıya gelecek.
(Kayseri/19.00)
3- TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşları maçları yapılacak, finalistler belli olacak.
4- ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Anadolu Efes, üçüncü maçta Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.
(İstanbul/19.00)
5- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/21.00)
6- Teniste 2022'nin ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablo maçlarıyla devam edilecek.
(Paris)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız