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Sağlık Bakanlığı takvimi açıkladı! Kura ile atama yapılacak

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvuruları 25-30 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Mayıs 2022 07:09
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Sağlık Bakanlığı takvimi açıkladı! Kura ile atama yapılacak

Sağlık Bakanlığının "2022 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ilgili maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla gerçekleştirilecek.

Kurada eczacı unvanlı adaylar için iki ayrı yerleştirme yapılacak, diğer unvan ve branşlar için sadece ikinci yerleştirme işlemi uygulanacak.

Birinci yerleştirmede Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip ve doktora programlarından mezun olmuş eczacı unvanlı personel alımı yapılacak.

İkinci yerleştirmede ise Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarla diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet sitesinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden, e-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sistemiyle girilerek kura takviminde belirtilen sürelerde yapılacak. Kura yeri ve saati aynı internet adresinden ilan edilecek.

Adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda dolduracak, tercihlerini kaydedip kesinleştirecek. Kesinleştirme işleminden sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen başvurular ise dikkate alınmayacak. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecek.

2527 sayılı Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancıların, resmi kurumlardan alınan Türk soylu olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekecek.

Eczacı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar, sadece ikinci yerleştirme için tercih yapabilecek ve en fazla 10 tercihte bulunabilecek. Genel kurayla yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerinin gelmemesi halinde boş kalan münhallere genel kurayla yerleştirilecek.

Kura müracaatında bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 31 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında PBS üzerinden elektronik ortamda bunu yapabilecek. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamayacak.

İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleriyle tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilecek. Buna yönelik itirazlar elektronik ortamda alınacak ve sonuçlar PBS üzerinden açıklanacak.

Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 97. maddesindeki süreler dikkate alınacak. Ancak bu durumda bulunanlardan, kuranın son başvuru tarihi itibarıyla engel hallerinin bitimine 1 ay kalanların müracaatları kabul edilecek.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacak. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, bunun ilanından itibaren 1 yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacak.

İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Başvuruları sehven kabul edilip kurayla yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların da müracaatları geçersiz sayılacak.

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Kura sonrasında kadrolara yerleşen adaylar, haklarında yapılacak arşiv araştırması sonuçlandıktan sonra atanacak. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

5335 sayılı Kanun kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilecek. Ancak aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabiplerin, Sağlık Bakanlığı tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecek.

Atama kurası takvimi

İlanda yer alan "2022 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne göre, PBS üzerinden başvurular, yarından itibaren 30 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'e kadar yapılacak.

Başvuru değerlendirme sonuçları 9 Haziran Perşembe günü PBS üzerinden ilan edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 10 Haziran Cuma saat 18.00'e kadar yine bu sistem üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 15 Haziran Çarşamba günü PBS üzerinden açıklanacak.

Kura çekimi 16 Haziran Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar 1 Temmuz Cuma günü saat 18.00'e kadar alınacak.

Kamu kurum ile kuruluşlarında sözleşmeli olanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi, atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.

Sağlık Bakanlığı'nın ilanını görüntülemek için Tıklayınız.

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