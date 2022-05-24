Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Adana, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Sinop çevreleri, Orta Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş'ın batı, Nevşehir'in doğu kesimleri ile gece saatlerinde Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.