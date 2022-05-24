4 Kamu kurumu 261 personel almak için ilana çıktı
MTA, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
MTA 70 sözleşmeli personel alacak
MTA 70 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
MTA ilanı detayları için tıklayınız
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi 110 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 haziran 2022
Sakarya Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 16 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 haziran 2022
THK ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi 65 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 haziran 2022
İstanbul Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız