Kira artışına iki ayaklı formül

Türkiye'de son dönemde en çok tartışma konusu olan kira artışlarının dizginlenmesi için hükümetin başlattığı çalışmalarda farklı formüller masaya yatırıldı. Hem AK Parti yönetimi, hem de ilgili bakanlıkların katıldığı toplantılarda fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi için atılacak adımlar değerlendirildi. AK Parti kurmayları, "Türkiye'de iş çığırından çıkmış durumda. Normalde Borçlar Kanununa göre 5 yıla kadar olan kira artışları TÜFE'ye göre yapılıyor. Bunun üzerine çıkamıyorsun. Ancak 5 yıldan sonra ev sahipleri isterse 'Kiram düşük' diyerek yeni bir kira tespiti yapabiliyor. Bunun için dava açabiliyor. Ev sahipleri 5 yıldan sonra rayiç bedel üzerinden yeni bir artış isteyebiliyor. Ama bugün ev sahipleri 2 yıl geçtikten sonra kiracısına zorlayıcı artış yapmak istiyor. Vatandaş mağdur ediliyor. Bu mağduriyetlerin giderilmesi yönünde de bir adım atılacak sanırım" dedi.

BÖLGESEL SINIRLAMA FORMÜLÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti'nin ekonomi kurmaylarının başlattığı çalışmalarda gündeme gelen çözüm önerilerinden biri geçtiğimiz günlerde Hollanda'da uygulamaya giren yöntem. Hollanda, yüksek kira artışlarının önüne geçmek için kira bedellerine sınırlama getirme kararı aldı. Buna göre, ev sahipleri, evlerini hükümetin belirlediği değerin üzerinde fahiş fiyatlara kiraya veremeyecek. Türkiye'de de buna benzer bir yöntem tartışılıyor. Ancak Hollanda'dan farklı olarak kira artışlarına getirilecek limitler bölgesel olacak. Bu kapsamda, Türkiye'de başta büyükşehirler olmak üzere belli bölgelerdeki kira artışlarına bir sınırlama getirilebileceği belirtiliyor. AK Parti kaynakları, "Türkiye'nin tamamı için değil bu. Örneğin daha çok İstanbul gündemde ve İstanbul'un belli bölgelerinde bu yüksek artışlar söz konusu. Bu bölgeler belirlenebilir ve buna göre oransal sınırlamalar getirilir. Hollanda bunu yaptı. Türkiye'de benzer bir uygulama tartışılıyor" diye konuştu.

KİRALAMA AMAÇLI KONUT ÜRETİMİ

Gündeme gelen bir başka öneri ise belediyeler ve TOKİ aracılığıyla artan fiyatlara çözüm olarak 'sadece kiralama amacıyla' konut üretilmesi. Bu alanda konut üretecek inşaat şirketlerine bazı destekler verilmesi, mülk sahiplerinin mağdur olmaması için de kira gelirlerinden alınan vergilerde indirime gidilmesi gibi öneriler tartışılıyor. Hükümet bu formülleri devreye alarak, konut arzının karşılanmasını ve kira artışlarının dizginlenmesini hedefliyor.

TAPU HARCI GELİRİ 24,3 MİLYAR LİRA

Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılında yapılan işlemler neticesinde devlete 24 milyar 319 milyon TL harç geliri aktardığını söyledi. Dayıkaraca, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak tüm imkanlarımızla hem çalışanlarımızın isteklerini hem de vatandaşlarımızın işlemlerini en kısa sürede tamamlamaları için yoğun çaba harcamaktayız. Bu yoğunluğun yansıması olarak saniyede 1 işlem gerçekleştiriyoruz" dedi.

YÜCEL KAYAOĞLU