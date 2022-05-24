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Barajlarda hibrit devri

Suyun azaldığı yaz aylarında hidroelektrik santralleri güçten düşerken, güneş enerjisi doruk noktasına ulaşıyor. Aşağı Kaleköy Santrali, bu iki kaynağı birleştirerek dikkatleri üzerine çekiyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 24 Mayıs 2022 08:25
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Barajlarda hibrit devri

Bir Cengiz-Özaltın ortaklığı olan Kalehan Enerji, Fırat'ın önemli kollarından Murat Suyu üzerinde 'kaskat sistemi' kurdu. Böylece Alpaslan 1 ve 2, Yukarı Kaleköy, Aşağı Kaleköy, Beyhan 1 ve 2 Hidroelektrik santralleri ile elektrik açığımızın önemli bir kısmını kapatıyor.

Kalehan Enerji toplam 1788 MW kurulu güç ile yılda 4.892 GWh enerjiye imza atıyor. Bu da yurdumuzdaki toplam kurulu gücün 1,7'sine, hidroelektrik enerjinin yüzde 5,5'ine tekabül ediyor. Suyun azaldığı yaz aylarında hidroelektrik santralleri güçten düşerken, güneş enerjisi zirve noktasına ulaşıyor. İşte Kalehan Enerji bu hakikatten hareketle; Bingöl Aşağı Kaleköy hidroelektrik santralinde nehrin iki yanındaki 1100 dönümlük araziye 200 bin güneş paneli yerleştirdi ve elindeki kurulu sistemi güneşle de besledi.

Bu yıllardır konuşuluyordu, ancak ilk defa hayata geçirildi ve bu proje 17. Asian Power Awards'ta gümüş madalya getirdi. Asian Power Awards ödülleri; yenilenebilir enerji, termik enerji projeleri, destek ve işletme sistemleri olmak üzere 4 kategoride veriliyor.

İLKLERE İMZA

Aşağı Kaleköy Barajı asfalt çekirdekli gövdesi ile de Türkiye'de bir ilk. Yine Türkiye'nin en büyük dolusavak radyal kapakları bu proje için imal edilip, yerleştirildi. Muhtemel bir zelzele için galerilere, gövdeye ve asfalt çekirdeğe 567 ölçüm cihazı yerleştirildi. Cengiz İnşaat bütün bu safhaları kendi mühendislik birikimi ve yetişmiş elemanları ile tamamladı. 107 metre yüksekliğindeki barajı 4 yılda tamamlayıp devreye aldı, taşeron ve üstlenici kullanmaya ihtiyaç hissetmedi.

Kalehan Enerji Genel Müdürü Gültekin Keleş, "Türkiye'mizin hem hidroelektrik potansiyeli yüksek hem de güneş enerjisi. Biz bu iki gücü bir projede birleştirdik. İlk hibrit enerji santraline imza atarak bir çığır açtık. Aşağı Kaleköy Barajı, HES ve GES santralimiz toplam 580 megavat kurulu güce sahip. Bu da 450 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak büyüklüktedir" dedi.

Bu barajlar zinciri ile bölge halkından önemli bir sayı istihdam edilirken, tarihi Norik Höyüğü uzmanlar tarafından kazıldı, Urartular'dan kalma eserler çıkarılıp, müzeye gönderildi. Su altında kalan camilerin yerlerine yenileri yapılıp, tefriş edildi.

İrfan Özfatura

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