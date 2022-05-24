Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinde iki gözaltı

Cinayetle ilgili gözaltına alınan Z.E'nin ardından A.A, "suç delillerini gizlediği" gerekçesiyle gözaltına alındı. İki zanlı da emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüpheli Z.E, "tasarlayarak kasten öldürme", A.A. ise "suç delillerini gizleme" suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe gönderildi.

Şüphelilerden Z.E'nin, emniyette verdiği ifadesinde, psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek, diş hekimi tabelasını görerek Şeyma Biran'ı muayenehanesine gittiğini, Biran'ın muayene sonrası tedavi için 11 bin lira fiyat çıkardığını, bu sırada kendisini kaybettiğini ve olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki 6 katlı binanın birinci katındaki muayenehanede diş hekimi Şeyma Biran, 21 Mayıs'ta kesici aletle öldürülmüş, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, katil zanlısı Z.E'yi gözaltına almıştı.