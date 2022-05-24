Düğünde BES takısı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) organizasyonuyla başlayan 'Türkiye Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, biriken fonların para ve sermaye fonlarına yönlendirilmesiyle ekonominin gelişimi, yatırım ve istihdamın artışına katkıda bulunduğunu belirtti. Zaman, "2021 itibarıyla sektörden bankacılıktan sonra sigorta yüzde 4.2 pay alıyor. Yüzde 39.3 büyümelerin olduğunu görüyoruz. Aktif büyüklüğü Bireysel Emeklilik sistemi'nde (BES) Mayıs 2022 itibarıyla 300 milyar lira seviyelerine yaklaştı. Yılın başında BES katılımcılarına verilen desteğin yüzde 30'a çıkması da bu gelişimi perçinlemiş oldu" diye konuştu.

BES HEDİYE KARTI SEÇENEĞİ

Zirvede konuşan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Vekili Ali Ersoy ise özel günlerde altın gibi BES hediye edilmesi konusunda çalışmalar başlattıklarını belirtti. Ersoy, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Kişiler hediye olarak yakınlarına özel günlerinde altın gibi geleneksel hediyeler vermek yerine bireysel emeklilik hesaplarına ek katkı payı hediye etmek istiyorlar. Bu talebi karşılamak için 'BES Hediye Kartı' veya 'Hediye Sertifikası' çalışmalarına başladık. Ayrıca, BES'te hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik bir takım tedbirler alarak, bu amaca hizmet edecek çalışmalarımızı duyuracağız." Yeni sistemle ilgili SABAH'ın sorularını yanıtlayan Ersoy, "Vatandaşımızın düğün ve doğum günü gibi özel günlerde taktığı altınların yerine BES fonlarına para göndermesini ve katkı yapmasını sağlayan bir sistem olacak. QR kod okutularak para gönderilebilecek. Çalışmayı bu yıl tamamlamayı planlıyoruz. Gönderilen paraya da yüzde 30 devlet katkısı olacak. BES'teki üst limitler dahilinde para gönderimi yapılabilecek" dedi.

10 YILDA SEKİZ KAT BÜYÜME

Ali Ersoy, sigortacılık haftasının ilk düzenlendiği 2011'de 17.2 milyar TL olan prim üretiminin 2021'de 105.4 milyar TL'ye yükseldiğini belirtti. Ersoy, "2011 sonunda 42.5 milyar TL olan sektör aktif büyüklüğü geçen yıl sonunda 429.3 milyar TL'ye ulaştı. BES'te bugün itibarıyla yaklaşık devlet katkısı dahil yaklaşık 285 milyar TL büyüklüğe ulaşıldı" şeklinde konuştu. TSB Başkanı Atilla Benli ise sektörün 2021 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğünün 427 milyar lirayı, prim üretiminin ise 105 milyar lirayı bulduğunu belirtti. BES'te fon büyüklüğünün 244 milyar lirayı aştığını vurgulayan Atilla Benli, "2021'de ülke ekonomisine sağladığımız teminat 230 trilyon liraya ulaşırken, ödediğimiz toplam tazminat tutarı da 64 milyar liraya yaklaştı. Öte yandan, 2022 yılının ilk üç ayında prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 43 milyar liraya ulaştı" şeklinde konuştu.

HEDEF 500 MİLYAR

BES'TE 300 milyar TL fon büyüklüğüne ve 14 milyon katılımcıya yaklaştıklarını belirten Atilla Benli, "BES'te hedefimiz 500 milyar TL fon büyüklüğü ve 17 milyon katılımcıya ulaşmak. Yakın zamanda hayata geçirilen reformlarla bu hedeflere artık daha yakın olduğumuzu biliyoruz" dedi.

SİGORTA KONSEYİ KURULUYOR

TSB ile Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın sigorta birlikleri başkanlarının katılımı ile Bölgesel Sigorta Konseyi'ni kurmanın ilk adımı da atılacak. Benli, "Çalışmalarımızı bir mutabakat zaptı ile imza altına alacağız" dedi.

BARIŞ ERGİN