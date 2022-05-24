Doların yükselişi devam ediyor: 16.02 TL'yi gördü
Serbest piyasada dolar 15,9770 liradan, avro 17,0430 liradan güne başladı. Günün ilerleyen saatlerinde dolar yükselişini devam ettirerek 16,02 TL'yi gördü.
İstanbul serbest piyasada dolar 15,9770 liradan, avro 17,0430 liradan güne başladı.
Haftanın ilk gününde süper tahvil beklentisiyle dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, bu sabah saatleri itibarıyla 16 lirayı gördü.
Dolar/TL, 15,99-16,02 seviyesinden işlem görürken euro/TL 17,11 civarında değerleniyor.
Serbest piyasada 15,9750 liradan alınan dolar 16,02 liradan satılıyor. 17,0410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,11 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 15,8400 lira, avronun satış fiyatı ise 16,8850 lira olmuştu.
Yurt içinde, TCMB'den uluslararası yatırım pozisyonu verisi, TÜİK'ten motorlu kara taşıtları rakamları gelecek. Yurt dışında öncü PMI verileri ile ABD Philadelphia Fed imalat dışı aktivite endeksi ve Richmond Fed imalat endeksi rakamları takip edilecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız