İkinci dağılım yapılmazsa merkezi alımda çok az kadro ilan edilecek!

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 2022 yılı Merkezi Yerleştirme Takvimine göre KPSS yerleştirmeleri 30 Haziran-7 Temmuz arasında yapılacaktır.

Söz konusu yerleştirme döneminde ilan edilecek kadrolar için kurumlar tarafından kadro bildirimlerinin Cumhurbaşkanlığına yapılmasının son günü ise 27 Mayıs 2022 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı tarafından kurumların öncelikli memur ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 17 Şubat 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararıyla idareler bazından oldukça sınırlı sayıda kadro dağılımı yapılmış, her yıl genellikle Mayıs ayında yapılan ikinci dağılım ise henüz duyurulmamıştır.

Hal böyle olunca, kurumların 27 Mayıs 2022 tarihine kadar yeni bir dağılım yapılmaması halinde merkezi alıma ayırabileceği kadro sayısı ya çok azdır ya da yoktur diyebiliriz.

Kamu idarelerini her yıl oldukça kısa bir sürede personel planlaması yapmaya zorunlu bırakan bu sistemi anlamakta güçlük çekiyoruz. Tasarruf tedbirleri kapsamında oldukça sınırlı sayıda verilen memur atama izinlerinin en azından etkin bir planlama yapmaya imkan verecek şekilde belirli bir plan dahilinde belirli günlerde ilan edilmesi beklenmektedir.

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün kamu idarelerinin merkezi yerleştirmeye ayıracak kadrolara dair planlama yapabilmesi adına ikinci kadro dağılımını süratle yapmasını talep ediyoruz!



