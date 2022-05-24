2022 KPSS başvuruları başladı

DUYURU

(24 Mayıs 2022)

2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Başvurularının Alınması

Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde, MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır. Adayların tümü, 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.

2022- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 24 Mayıs - 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT başvuruları ise 07 - 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ve kamuoyunun kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2022-KPSS Lisans: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu-1 (KPSS Lisans)

Aday Başvuru Formu-2 (KPSS Alan Bilgisi)

Aday Başvuru Formu-3 (KPSS ÖABT)

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri

KPSS Lisans İçin Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri

KPSS Alan İçin Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri

KPSS ÖABT İçin Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri