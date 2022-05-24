Elazığ'da 1023 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da, 24 Ocak ve 27 Aralık 2020'de meydana gelen depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 1023 konut için kura çekimi yapıldı.

Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 ve 27 Aralık'ta merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Yemişlik, Zafran, Aksaray ve Bizmişen mahallelerinde yapımı tamamlanan 1023 konut için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında kura çekimi törenle gerçekleştirildi.

Törene katılan Vali Ömer Toraman, kura çekimiyle 1023 hak sahibi vatandaşın evlerine kavuşacağını söyledi.

Yapımı tamamlanan deprem konutlarını kura çekerek bekletmeden hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Toraman, devletin hak sahiplerine konutlarını teslim etmek için büyük gayret gösterdiğini aktardı.

Depremden sonra yapımına başlanan konutlarda son aşamaya geldiklerini anlatan Toraman, "Elazığ'da depremden dolayı konutları yıkılan, ağır hasar gören vatandaşlar var. Hem de konutları ağır hasar görmese de kentsel dönüşüm kapsamında hak sahibi ilan edilen konut imalatı yapılan vatandaşlarımız var." dedi.

Toraman, deprem konutlarının kısa sürede tamamlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kentsel dönümüm kapsamında hak sahibi olan vatandaşlarımızın yüzde 90'ının konutunu teslim etmiş bulunuyoruz. Depremden dolayı yıkılan ve ağır hasar alan konutlarda yürütülen çalışma kapsamında Elazığ merkez mahallelerinde bugün çekeceğimiz kurayla hak sahiplerinin yüzde 97'sine konutlarını teslim etmiş olacağız. Bu çok yüksek bir rakam. Bu, işin hemen hemen tamamlandığı anlamına geliyor. İl genelinde kentsel dönümle ilçeler ve köyler dahil olduğunda konut kurası çekme oranımız yüzde 81 oldu."