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Evde, asansörde taciz edip iskence yapti

Adana'da Fide Uyarlar adli kadin birkaç kez "merhaba" dedigi erkek tarafindan evinde alikonulup, asansörde tacize ugradigini, günlerce iskence gördügünü öne sürerek sikayetçi oldu. Zanlinin kadini asansörde taciz etmesi ve evine girip kadini darp etmesi anbean görüntülendi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Mayıs 2022 10:57
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Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bagli Gürselpasa Mahallesi'nde meydana geldi. Iddiaya göre, Istanbul'da genel koordinatör olarak görev yaparken babasi rahatsizlaninca Adana'ya gelen Fide Uyarlar (42) evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken Gökhan K. (45) ile tanisti. Sadece birkaç kez Gökhan K. ile merhabalasan Uyarlar, daha sonra sahsin tacizine maruz kaldi. Uyarlar'in evine giren sahis kadini günlerce alikoyup taciz edip, kolunu kirdi. Kadin ise korkusundan ve bir daha kendisine bulasmamasi için sikayetçi olmadi. Ancak Gökhan K. bir süre sonra tekrar genç kadinin evine gelip zorla evde kalip kadini günlerce darp etti. Bir süre sonra da Uyarlar'i asansöre binerken yakalayan sahis onu taciz etti. Kadin da Gökhan K.'den kurtulmak için ona tokat atip tekrar asansöre bindi ancak zanli da arkasindan binip kadini taciz etti. Bu anlar anbean görüntülendi. Uyarlar, bunun üzerine zanlidan sikayetçi oldu. Zanli da kadin kendisine tokat attigi için sikayetçi olunca Fide Uyarlar hem süpheli hem de müsteki oldu. Olay uzlasmaya gidince kadin bir daha kendisini rahatsiz etmeme karsiliginda zanli ile uzlasti. Ancak zanli uzlasmasina ragmen 22 Mayis günü genç kadinin evine yan tarafinin balkonundan girip, Uyarlar'i darp edip taciz etti. Sabaha kadar evde kalip kadina tecavüz etmeye çalisan zanli daha sonra kaçti. Bu anlar ise kadinin evine yerlestirdigi güvenlik kamerasi tarafindan saniye saniye görüntülendi. Genç kadin, zanli kaçtiktan sonra görüntülerle birlikte polise giderek sikayette bulundu. Zanli da polis tarafindan evine yapilan baskinda gözaltina alindi.

Uyarlar, yasadigi dehset anlarini gözyaslari içinde anlatarak, "Bu bana yaptigi üçüncü darp vakasi. Daha önce 1 hafta boyunca evimde beni hapsetti ve telefonlarima el koydu. Daha sonra 1 ay ortaliktan kaybolmustu. Uludag'a gittim, orada düsüp bacagimi kirdim. Evde yürüteçle yürüyordum, gece 00.30'da içkili bir sekilde kapima geldi. Gece 00.30'dan sabah 06.30'a kadar dövdü ve benimle evleneceksin diyerek zorladi. Bununla iyilikle konustum tamam sen git, simdi ailem gelecek dedim ve gitti. 1 hafta sonra benden uzak durmasi sartiyla uzlasma imzaladim. Maalesef, bende kalici bir iz, yara ya da sakatlik birakmaz ise içeriye atilmiyormus. O nedenle ben bu uzlasmayi imzalamak zorunda kaldim. Ben öldükten sonra hakkimi savunmayin" dedi.

Uyarlar, dün aksam 18.30 gibi, sahsin balkonundan evine girdiginin altini çizerek söyle devam etti:

"Köpeklerimi öldürmekle tehdit etti. Daha sonra çirilçiplak beni soydu ve tecavüz etmeye ve fotograflarimi çekmeye çalisti. Bunlari yaparsan hakkinda kullanacagim deyince vazgeçti. Beni ailemle tehdit ediyor, mermi manyagi yapacakmis. Ben öldükten sonra benim hakkimi savunmayin, tek suçum istemiyorum demek. Ben kendimi savunurken tirnakladigim için ben süpheli o ise magdurmus. Bu kisi ruh hastasi, seven insan bunu yapmaz. Bu sevgi degil takinti haline getirmis. Bu kisi gidecek içeride birkaç ay yatacak daha sonra çikinca yine gelip beni öldürene kadar ugrasacak. Beni döverken yalvariyordum, agzimdan ve burnumdan kan geliyordu öldür beni artik dedim artik. 'Seni öldürmeyecegim süründürecegim' dedi.

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