Kira artışları için kritik toplantı bugün! Kira artışına sınırlama gelecek mi?

Başta büyükşehirler olmak üzere pek çok yerde ev kiraları ikiye katlandı. Yaşanan durum, bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kiralara tavan fiyat uygulanmasını gündeme taşıdı.

''Kira artışına sınırlama gelecek mi'' sorusunun cevabı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın başlattığı kira artış oranları ve kiralama hükümleri ile ilgili yasal çalışma sonunda belli olacak.

Konuyla ilgili ilk toplantıysa bugün saat 19.00'da yapılacak.