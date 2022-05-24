Bahçeli: Gerekirse NATO'dan ayrılmak bile gündeme alınmalı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. MHP Lideri Bahçeli konuşmasında, "Atatürk de bizimdir, Abdülhamit Han da bizimdir. Atatürk Ayyıldızlı Albayrak, Abdülhamid Han Üç Hilal'dir." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Fiyat artışlarının geri planında Türkiye'den intikam almayı hedefleyen mihraklar vardır. Ahlaki olmayan artışların gerçek sebebi nedir?

Vatandaşlarımızın kesesine dokunan ve şikayetlerinin yaygınlaşmasına neden olan fiyat artışlarının önünü arkasını dikkatle incelemek durumundayız. FETÖ'cülerin ticaret hayatını zehirleyecek ekonomik istikrarın bozulması için arayış içinde oldukları bir gerçektir. Türkiye'yi ekonomik olarak zora sokan fiyat artışlarının geri planında bize göre Türkiye'den intikam almayı hedefleyen mihraklar vardır. FETÖ bu kumpasın tam ortasında bulunan maşadır.

Milletimizin refahından rahatsızlık duyan Türkiye düşmanları dört bir koldan harekete geçmektedir.

Konut fiyatlarında yükselişleri atıl vaziyette seyredemeyiz. Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırma, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı düşünmek ve taleplerine kulak vermek mecburiyetindeyiz. Fırsatçıların yakasından tutmalıyız, bedelini ödetmeliyiz. Gıda ürünlerindeki fiyat artışlarının kontrolünü sağlayarak denetimleri sıkılaştırarak cebini doldurmaya çalışan utanmazları cümle aleme deşifre ve rezil etmeliyiz.

Kiralardaki denetimsiz yükselişe sessiz kalamayız. Konut fiyatlarındaki artışı atıl vaziyette seyredemeyiz. Vatandaşların memnuniyetsizliği bizim de memnuniyetsizliğimizdir.

Haksız kazanç peşine düşen, insanımızın sopfrasına göz koyan fırsatçıların yakasında tutmalıyız, bedelini ödetmeliyiz. Denetimleri sıkılaştırarak, cebini dolduranları cümle aleme rezil etmeliyiz.

Atatürk de bizimdir, Abdülhamit Han da bizimdir. Atatürk Ayyıldızlı Albayrak, Abdülhamid Han Üç Hilal'dir.

Abdülhamid'i Ermeni çeteciler sevmez, Siyonizm müellifleri sevmez, sömürgeciler sevmez, casuslar sevmez, Türk ve İslam düşmanları hiç sevmez. Abdülhamid'i kim sevmiyorsa tedavi edilmemiş kuyruk acısı var.

Abdülhamid'i sevenler ona yetecek, Müslüman Türk milleti her daim aziz hatırasını sevgiyle, hürmetle ve rahmetle hatırlayacaktır.

MHP lideri Bahçeli'den İsveç ve Finlandiya resti: Gerekirse NATO'dan ayrılmak bile gündeme alınmalı