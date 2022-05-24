Belediye Başkanı'nın evlat acısı: Küçük kızı kansere yenik düştü
Adana'da MHP'li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kansere yakalanan kızı 11 yaşındaki Elif Su, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.
Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Mayıs 2022 11:26
Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kızı Elif Su, bir ay önce Kanser teşhisiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastalığı 4'üncü evreye ulaşan Elif Su, doktorların tüm çabalarına rağmen tedaviye cevap veremedi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Elif Su, hayatını kaybetti.
Acı haberi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu.
Bakan Yanık twitter hesabından; Adana Sarıçam Belediye Başkanı Sn. Bilal Uludağ'ın, kaybettiğimiz küçük kızları Elif Su'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ailesine ve sevenlerine sabır versin.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız