Bakan Karaismailoğlu, AB'den ulaştırma faslının müzakerelere açılmasını beklediklerini bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin sabırla ve kararlılıkla sürdürdüğü Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik sürecinin yapıcı bir yaklaşımla teşvik edilmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, AB'den beklentilerinin ulaştırma faslının en kısa sürede müzakerelere açılması olduğunu ifade etti.

Karaismailoğlu, "AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Türkiye'nin Ulaştırma Mevzuatının Analizi (ATLAS) Projesi"nin açılışı için JW Marriott Hotel'de düzenlenen törende, küreselleşmenin etkisiyle dünyada ulaştırmanın öneminin 2000'li yılların başından bu yana hızla arttığını ve ulaştırmanın ülke ekonomilerine etkisinin daha da belirgin hale geldiğini söyledi.

Özellikle Kovid-19 salgınının ulaştırma alanında dijitalleşme, üretimde lojistik maliyetlerin düşürülmesi, yeşil enerji, sıfır emisyon gibi yeni gelişmelerin gündemin ön sıralarına taşınmasını sağladığını ifade eden Karaismailoğlu, "Ülkemiz bu süreçte güçlü ulaştırma ağı sayesinde gerek komşularına gerekse dünyanın diğer bölgelerindeki ülkelere erişimini sürdürerek dünyada tedarik zincirinin devamlılığında aktif bir rol oynadı." diye konuştu.

"Lojistik süper güç" olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin, Orta Koridor'da, Asya ve Avrupa arasında alternatif olmanın ötesinde değerli ve kazançlı lojistik ve üretim üssüne dönüşerek önemli sorumluluklar üstlendiğini dile getiren Karaismailoğlu, özellikle Çin'den Londra'ya kadar uzanan tarihi İpek Yolu'nun Orta Koridoru'nda yer alan Türkiye'nin uluslararası ticaretteki reddedilemez öneminin bir kez daha gözler önüne serildiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, yapılan yatırımlara ilişkin bilgi vererek, iktisadi kalkınmada önemli rol oynayan bu yatırımlar sayesinde Türkiye'nin birçok alanda Avrupa standartlarına ve hatta daha da üstüne çıkmayı başardığını ifade etti.

Bugün açılışı yapılan ATLAS Projesi'nin de finansal boyutuna katkısı olan AB'nin, her zaman Türkiye'nin en önemli ticari ortağı olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle gelecek dönemde AB ile ticari ilişkilerin daha derin ve kapsamlı boyuta ulaşacağını söyledi.

Bakanlık olarak IPA III döneminde ulaştırma alanında yeşil dönüşümü hızlandıracak projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirten Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda, gelecek dönemde AB ile geçmiştekine oranla daha hızlı, verimli ve yapıcı iş birliklerini hayata geçirmek için ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde gerekli her türlü adımı atmaya hazır ve kararlı olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin sadece aday ülke ve NATO müttefiki olarak değil, köklü ve güçlü AB müktesebatına sahip bir ülke olarak da güvenlik, göç, tedarik zincirleri ve enerji başta olmak üzere pek çok alanda AB için stratejik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda, müşterek paydalarımıza ve ortak temel değerlerimize odaklanarak Türkiye'nin sabırla ve kararlılıkla sürdürdüğü AB'ye tam üyelik sürecinin yapıcı bir yaklaşımla teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede, AB'den esas beklentimiz, ulaştırma faslının en kısa sürede müzakerelere açılması, iş birliğimizi destekleyici projelerle ve Yüksek Düzeyli Ulaştırma Diyaloğu gibi mekanizmalarla ilişkilerimizin devam ettirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Bakanlığımız teknik iş birliğini güçlendirmek için mevzuat uyumu konusunda birçok projeyi hayata geçirdi. ATLAS Projemiz ulaştırma mevzuatını bütün yönleriyle kapsayacak ilk çalışma olması nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Son derece kapsamlı olan AB ulaştırma müktesebatı ve ulusal mevzuatımızın şeffaflıkla ele alınacak olması, yasal uyum sürecimize ivme kazandıracaktır. Projemizin çıktıları, Bakanlığımızın gelecek vizyonuna ve AB kurumlarıyla yürüteceğimiz çalışmalara rehber olacaktır. Uluslararası finans kuruluşları ile ulaştırma alanında gerçekleştireceğimiz iş birliği faaliyetlerine de sağlam bir temel oluşturacaktır."

Karaismailoğlu, iş birliği sayesinde başarılı olunabileceğinin görüldüğünü belirterek, "Bölgemizdeki bağlarımız ve iş birliklerimiz ne kadar güçlü olursa, sorunları aşmamız o kadar kolay olur. Türkiye'nin, AB ile stratejik bakış açısıyla planlayacağı ve somut çıktıları ile hayata geçirebileceği yeni projelere açık olduğunu özellikle belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Ulaştırma alanındaki iyileşmelerin sadece ulaştırma sektörünün hedeflerine değil, toplumların birçok alandaki hedeflerine ulaşmada önemli yer tuttuğuna işaret eden Karaismailoğlu, bu sebeple ulaştırma alanında sağlanacak iş birliklerinin pek çok alanda refah düzeyinin ileriye taşınmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Karaismailoğlu, toplumların refahı için ulaştırma alanında AB ile iş birliğinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, gelişmiş dünyanın öncü ülkesi olma yolunda kararlı adımlarla ilerleyen Türkiye'nin güçlü geleceği için emek verdiklerini, alın teri döktüklerini, güçlü ve lider Türkiye için ter dökmeye, eser üretmeye devam edeceklerini belirtti.