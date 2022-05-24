Pençe Kilit operasyonunda şehit sayısı 4'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı'nda çıkan çatışmada 4 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe Kilit operasyon bölgesinde 3 askerin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler hastanede şehit oldu" denildi.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Pençe Kilit operasyonunda teröristlerin hain saldırısında üç askerin şehit olmasının ardından bölgedeki karadan ve havadan operasyonların devam ettiği öğrenildi.

BAKAN AKAR VE TSK KOMUTA KADEMESİ SINIR HATTINA GİTTİ

Hain saldırının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gittiği öğrenildi.