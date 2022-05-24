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Yargıtay 14. Ceza Dairesi eski üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmasına devam edildi

Eski Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici, Esabil Saylak ve Kenan Karabeyeser'in, kamuoyunda "Hüseyin Kurtoğlu davası" olarak bilinen davada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) talimatıyla hareket ettikleri iddiasıyla yargılanmalarına devam edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Mayıs 2022 12:54
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Yargıtay 14. Ceza Dairesi eski üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmasına devam edildi

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan salonunda görülen davanın duruşmasında başka suçtan tutuklu sanıklar Demirezici ve Karabeyeser ile video konferans bağlantısı kurulurken, sanıklar Meran ve Saylak ile müşteki Kurtoğlu ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.

Silivri Cezaevi'nde bulunan bir tutukluya, babasının ölümü üzerine verilen izni kullandırmadıkları gerekçesiyle o dönem kurmay albay olan ve birlikte çalıştığı 5 personel hakkında 2011'de hakkında dava açılan Hüseyin Kurtoğlu söz konusu yargılamalar sırasında sıra dışılıkların yaşandığını belirtti.

Aynı dönemde hakkında başka suçlamalarla da yargı süreçleri başlatıldığını ve kendisine 4 yıl hiçbir görev verilmediğini anlatan Kurtoğlu, bu süreçte terfi alamadığını bildirdi.

Örgütün gerçek yüzünün ortaya çıkmasından sonra 2016'da terfi ettirildiğini ifade eden Kurtoğlu, kendisi ile birlikte personelinin de örgütün faaliyetleri nedeniyle mağdur edildiğini belirterek, sanıkların atılı suçu işlediklerini dile getirdi.

- Sanık savunmaları

Sanık Meran, Kurtoğlu ve diğer müştekiler hakkındaki davanın "bir tutuklunun hürriyetinin kısıtlandığı" iddiası üzerine açıldığını, davanın örgüt talimatıyla açıldığına dair bilgisinin olmadığını, kendisine bu yönde bir talimatın da gelmediğini ifade etti.

Sanık Saylak, Kurtoğlu davasında verdikleri onama kararının daha sonra bozulduğunu anımsatarak hukuken geçersiz bu kararın, müştekilerinin terfilerine engel olmadığını öne sürdü.

Saylak'la beraber, sanıklar Demirezici ve Karabeyeser de haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talep etti.

- Ara karar

Savunmaların alınmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, ara kararı açıkladı.

Bütün sanıkların gelecek celsede duruşma salonunda hazır edilmesi için ilgili kurumlara yazı yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Haziran'a erteledi.

Sanıkların, "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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