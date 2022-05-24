Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2022 Nisan terfi taslağı görüşmelerine başladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, 2022 yılı Nisan dönemi terfi taslağı görüşmelerine başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Mayıs 2022 13:47
HSK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3 bin 925 hakim ve Cumhuriyet savcısını ilgilendiren çalışmanın kısa sürede tamamlanmasının planlandığı, sonuçların HSK'nin internet sitesinden duyurulacağı ve Resmi Gazete'de yayımlanacağı belirtildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız