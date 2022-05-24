Gaziantep'te taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Mayıs 2022 15:02
Fezali Pamuk idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, Dutluca Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen taksiyle çarpıştı.
Kazada, sürücü ile motosiklette bulunan Yusuf Kanpolat olay yerinde hayatını kaybetti.
Pamuk ve Kanpolat'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız