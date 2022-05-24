Kılıçdaroğlu: Skandalı 22:00'de açıklayacağım, kaçış planını ifşa edeceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. "Kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun onlara son iyiliği olsun." ifadelerini kullanan CHP lideri herkesi bu akşam 22:00'de yapacağını yayına davet etti. Toplu kaçış planı iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, "Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim. Erdoğan sakın reddetmeye kalkma tüm gerçekleri biliyoruz belgeler elimizde." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

-Geldiğimiz noktada Türkiye'nin iyi yönetilmediğini görüyoruz. Vatandaşın derdini dinlemeyen bir yönetim sorunları çözemez, çözemiyor da zaten

"Bahçeli, Türk Lirası mı dolar mı taşıyor?"

-Kimin ne yaptığı, hangi kararı aldığı belli değil.Hani Türk Lirası var ya, değeri kalmayan Türk Lirası. Acaba Bahçeli cebinde dolar mı taşıyor Türk Lirası mı? Ben merak ediyorum. Bahçeli kalkıp Türk Lirasını itibarsızlaştıran iktidara destek veriyorsa orada bir sorunumuz var demektir.

- Diyelim 2 milyonluk daire alacaksınız ayda 27 bin 200 lira faiz ödeyeceksiniz. Bunun yıllık faizi yüzde 11... 2 milyonluk daireyi kim alır aylık 20 bin liralık taksiti kim öder? Kim alacak bu parayı? Bir vatandaş düşünün ihtiyaç kredisi çekecek onun faizi yüzde 27. Zengine verirken yüzde 11 fakire verirken yüzde 27... Vatandaştan alıyorsun bir avuç vatandaşa aktarıyorsun...

"Elektriğe zam gelecek"

- Zamların arkası kesildi mi? Bundan sonra zamlar devam edecek. Elektrik üreticileri taban fiyatını yükseltti. Bu zam gelecek demek. Temmuz ve Ağustos ayında elektriğe zam gelecek. Tüm vatandaşlarım hazırlıklı olsun önümüzdeki süreçte elektriğe zam gelecek.

"Kılıçdaroğlu'nun onlara son iyiliği olsun"

-Kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun onlara son iyiliği olsun. Sen bunların suç çarkını döndürürken bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine dahil etmiyorlar. Toplu kaçış planı yürürlükte işlenen suçlardan sana rol biçtiler. Ben sana biraz detay vereyim ey sarı bürokrat kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla Türkiye dışına paralar aktarıyor. Bu yurt dışındaki yapıların başında Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. Taşınan kara paralarla o yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkarmak istiyorlar paravan yapılar üzerinden izin çıkarma peşindiler.

"Bu akşam 22.00'de skandalı açıklayayım"

Suça bulaşmış bürokrat birkaç yüz kişilik kurtarmada sen yoksun. O uçakta da ses olmayacaksın. Ben en iyisi bu akşam 22.00 de bu skandalı açıklayayım sende bunu dinle. Amacım pisliğe bulaştırdıkları seni bu sarmaldan kurtarmaktır. Senin üzerinden bitkisel hayata soktukları devleti yeniden canlandırmaktır. Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim. Erdoğan sakın reddetmeye kalkma tüm gerçekleri biliyoruz belgeler elimizde.