Çocukları darbeden kurs görevlisi ile ilgili Valilikten açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyyübiye ilçesinde kaçak olarak faaliyet gösteren bir Kur'an kursunda görevli A.T'nin, çocukları darbetmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında A.T'yi gözaltına aldı.

- Soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eyyübiye ilçesinde faaliyet gösteren bir kurs merkezinde geçen ramazan ayında "hoş olmayan" ve "yürekleri sızlatan" görüntülerin yaşandığı, bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine güvenlik güçlerinin ivedi başlatılan tahkikatın ardından şüpheli A.T'yi gözaltına aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Darbedilen 3 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanlarınca verilen psikososyal destek eşliğinde alınan ifadelerinin ardından ailelerine teslim edilmiştir. Kurs yeri ile ilgili inceleme başlatılmış olup olaya ilişkin adli ve idari inceleme, soruşturma devam etmektedir. Konu Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.