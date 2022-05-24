Maden ocağında göçük meydana geldi, Valilik açıklama yaptı

Karaismailler Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeninde 21.20 sularında meydana gelen göçük sebebiyle 1 çalışanın göçük altında kaldığı bilgisine ulaşıldığı belirtilerek, "Devletimiz tüm imkanları ile arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." denildi.