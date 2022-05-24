Maden ocağında göçük meydana geldi, Valilik açıklama yaptı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldiği, göçük altında kalan bir kişinin kurtarılmaya çalışıldığı bildirildi. Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Bir çalışanın göçük altında olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Devletimiz tüm imkanları ile arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştır." denildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Mayıs 2022 23:18
Karaismailler Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeninde 21.20 sularında meydana gelen göçük sebebiyle 1 çalışanın göçük altında kaldığı bilgisine ulaşıldığı belirtilerek, "Devletimiz tüm imkanları ile arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." denildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız