Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 16,18 TL
Dün yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte 6 ay aradan sonra yeniden 16 TL 'nin üzerine çıkan dolar bugün de çıkışını sürdürerek 16,18 TL'den işlem görüyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Mayıs 2022 08:01
Dünü yükselişle kapatan dolar/TL, 25 Mayıs sabahında 16,18 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16,1812 lira, satış fiyatı 16,1824 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 17, 3218 lira alış fiyatı, 17,3118 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1,0710'a yükseldi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız