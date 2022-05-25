5 Kamu kurumu toplamda 412 personel alacak
Türkiye İş Kurumu, İstanbul Beykoz Belediyesi, Ereğli Belediyesi ve 2 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak
Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
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Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi 32 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 8 haziran 2022
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 19 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 8 haziran 2022
İstanbul Beykoz Belediyesi Geçici 55 İşçi Alacak
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İstanbul Beykoz Belediyesi, Geçici 55 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 27 mayıs 2022
Ereğli Belediyesi Geçici 106 İşçi Alacak
Ereğli Belediyesi, Geçici 106 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 31 mayıs 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınızMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız