ABD'den Türkiye ve Yunanistan'a sorunları diplomatik yolla çözme çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye ve Yunanistan'ın, bölgedeki farklılıkları diplomatik olarak çözmek ve bölgesel güvenliği korumak için birlikte çalıştıklarını görmek istediklerini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın toplantısında Yunanistan ile Türkiye arasındaki gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü Price, "Yunanistan ve Türkiye de dahil olmak üzere NATO müttefiklerimizi bölgede barış ve güvenliği korumak ve farklılıkları diplomatik olarak çözmek için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı'nın geçen hafta Washington'da olduğunu ve yönetimdeki mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını hatırlatan Price, "Yunanistan'ın vazgeçilmez bir ortak ve ABD için önemli bir NATO müttefiki olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde Türkiye de ABD'nin önemli bir ortağı ve önemli bir NATO müttefikidir. Ortaklarımızın bölgede barış ve güvenliği korumak için birlikte çalıştığını görmek istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'da terör örgütü YPG/PKK'nın varlığı ile bu ülkelerin Türkiye'ye yönelik ihracat lisansları kısıtlamasını gerekçe göstererek bu ülkelerin NATO üyeliğine karşı çıkmasına yönelik bir soruya yanıt veren Price, konunun Türkiye ile ABD arasındaki ikili bir mesele olmadığına dikkati çekti.

Sözcü, "İsveçli ve Finlandiyalı ortaklarımız bunu Türk müttefiklerimizle görüşecekler ve görüşüyorlar. Bu, Türkiye ile aramızda ikili bir mesele olmadığı için bunu ifade etmek istedim. Bu, şu anda Türkiye ile İsveçli, Fin ortaklarımız arasında bir konu. İsveçli ve Finlandiyalı ortaklarımızla ve Türk müttefiklerimizle olan ilişkilerimizi koruyacağımızdan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya hızlı katılımı konusunda NATO ittifakı içindeki güçlü fikir birliğini sürdürebileceğimizden eminiz." değerlendirmesini yaptı.

- Tayvan politikamızda değişiklik yok

ABD Başkanı Joe Biden'ın, bir basın toplantısında Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi durumunda askeri karşılık vereceklerine yönelik açıklamasını değerlendiren Price, Biden'ın bir politika değişikliğine işaret etmediğini iddia etti.

Price, şöyle devam etti:

"Başkan, politikamızda herhangi bir değişikliği duyurmadı. Başkan'a sorulduğunda, çok net bir şekilde ifade etti ve burada alıntı yapacak olursam, 'Tayvan'a yönelik politikamız değişmedi' dedi. 'Tayvan boğazlarında barış ve istikrarı desteklemeye ve statükoda tek taraflı bir değişiklik olmamasını sağlamaya kararlıyız' dedi. 'Tek Çin politikasını destekleyeceğimiz konusunda bir taahhütte bulunduğumuzu' ifade etti. 'Tayvan'ın, Tayvan İlişkileri Yasası ile tutarlı olarak kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlamak için geçmişte yaptığımız her şeyi destekliyoruz' dedi."

- Sincan'daki kamplar

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki "yeniden eğitim merkezi" adı verilen kamplara ait görüntülere ilişkin bir soruya yanıt veren Price, bu görüntülerden dolayı "dehşete düştüklerini" kaydederek, Çin'in Uygurlar ile diğer etnik Müslümanlara "soykırım" yaptığı ve Sincan bölgesinde "insanlığa karşı suçların işlenmeye devam ettiği" şeklindeki önceki ifadelerini yineledi.

Pekin yönetiminin bu konudaki iddiaları reddetmesi, uluslararası toplumun kaygılarını şeffaf bir şekilde ele almamasından da derin endişe duyduklarını anlatan Price, sözlerini, "Çin'i toplu gözaltı işkencesine son vermek için toplama kamplarını ortadan kaldırmaya, keyfi olarak gözaltına alınan tüm bu insanları derhal serbest bırakmaya, zorla çalıştırma ve zorla kısırlaştırma faaliyetlerini sonlandırmaya çağırdık ve buna devam ediyoruz." diye tamamladı.