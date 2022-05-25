Brent petrolün varil fiyatı 111,30 dolar

FETÖ'nün darbe girişimi davalarının tümü tamamlandı
FETÖ'nün darbe girişimi davalarının tümü tamamlandı
Altının gram fiyatı 970 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 970 lira seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL 16,24 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 16,24 seviyelerinde işlem görüyor
LPG'ye zam geliyor
LPG'ye zam geliyor
MGK toplanıyor Yunanistan'ın silahlanması ve NATO krizi masada
MGK toplanıyor Yunanistan'ın silahlanması ve NATO krizi masada
İşte Erdoğan'a sunulan 'kira artışı' düzenlemesi
İşte Erdoğan'a sunulan 'kira artışı' düzenlemesi
Dünya evine girmek, dünyanın parası
Dünya evine girmek, dünyanın parası
5 Kamu kurumu toplamda 412 personel alacak
5 Kamu kurumu toplamda 412 personel alacak
AK Parti'den seçim strateji toplantısı: Yeni ekonomi modeli masada
AK Parti'den seçim strateji toplantısı: Yeni ekonomi modeli masada
Kovid izninde 25 bin mahkum iş buldu
Kovid izninde 25 bin mahkum iş buldu
Toplu taşımada maske zorunluluğu devam edecek
Toplu taşımada maske zorunluluğu devam edecek
TÜRGEV ve Ensar Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
TÜRGEV ve Ensar Vakfından Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
Bakanlıklar kira artışlarını ele aldı
Bakanlıklar kira artışlarını ele aldı
Maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
Maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti
G20 ülkeleri arasında en yüksek gıda enflasyonu Türkiye'de
G20 ülkeleri arasında en yüksek gıda enflasyonu Türkiye'de
Çocukları darbeden kurs görevlisi adli kontrolle serbest
Çocukları darbeden kurs görevlisi adli kontrolle serbest
Pençe-Kilit operasyonu şehidi 5 asker aynı karede
Pençe-Kilit operasyonu şehidi 5 asker aynı karede
Vaka sayıları yeniden 1000'in üzerine çıktı
Vaka sayıları yeniden 1000'in üzerine çıktı
Bakan Soylu: Amanoslar Hatay'dan Adıyaman'a kadar temizlendi
Bakan Soylu: Amanoslar Hatay'dan Adıyaman'a kadar temizlendi
Belediyeler artık kimlik numarasıyla sorgulama yapamayacak
Belediyeler artık kimlik numarasıyla sorgulama yapamayacak
YKS'de geçen yıl başarı ortalaması en yüksek iller
YKS'de geçen yıl başarı ortalaması en yüksek iller
ÇAYKUR'dan çay üreticilerine ürünleri hasat edin çağrısı
ÇAYKUR'dan çay üreticilerine ürünleri hasat edin çağrısı
Pençe Kilit operasyonunda şehit sayısı 5'e yükseldi
Pençe Kilit operasyonunda şehit sayısı 5'e yükseldi
HSK 2022 Nisan dönemi terfi çalışmalarını tamamladı
HSK 2022 Nisan dönemi terfi çalışmalarını tamamladı
Türkiye'de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı
Türkiye'de illere göre kişi başına düşen otomobil sayısı
Bakan Varank, uzaya gitmek için başvuran kişi sayısını açıkladı
Bakan Varank, uzaya gitmek için başvuran kişi sayısını açıkladı
Erdoğan, o Bakana ayrı bir değer veriyor
Erdoğan, o Bakana ayrı bir değer veriyor
Canlı bomba eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı
Canlı bomba eylemi hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye açıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye açıklaması
Yargıtay 5. Ceza Dairesi başkanlığına Yaşar Şimşek seçildi
Yargıtay 5. Ceza Dairesi başkanlığına Yaşar Şimşek seçildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 111,30 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 111,30 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mayıs 2022 09:54
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Dün 111,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 111,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 110,53 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol piyasalarındaki arz daralması endişeleri ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de yaklaşan seyahat sezonuyla artan güçlü talep beklentileri etkili oldu.

Görevine yeni atanan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, dün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik petrol yaptırımı konusunda anlaşmaya varacağı konusunda iyimser olduğunu belirtti.

ABD'de 30 Mayıs Anma Günü'ne denk gelen hafta sonunun son iki yılın en yoğun günlerinden olması bekleniyor. Eylül ayına kadar devam edecek yoğun seyahat sezonu petrol talebinde yükseliş beklentilerini artırıyor.

Öte yandan, Çin'in başkenti Pekin'de Kovid-19 tedbirleri devam ederken, ülkenin ticaret merkezi Şanghay'da 1 Haziran itibarıyla tedbirlerin hafifletilerek normalleşmenin başlaması bekleniyor. Ülkede yeni kısıtlamaların uygulanabileceğine yönelik endişeler küresel petrol fiyatlarında baskı oluşturmaya devam ediyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 567 bin varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 690 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 112,27 ile 113,42 dolar aralığının direnç, 111,12 ile 109,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Yıllık 800 bin yeni konut talebine karşılık üretim 550 binlerde seyrediyor
Yıllık 800 bin yeni konut talebine karşılık üretim 550 binlerde seyrediyor
Altının gram fiyatı 970 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 970 lira seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL 16,24 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 16,24 seviyelerinde işlem görüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Türk vatandaşını uzaya SpaceX götürecek görevin ayrıntıları belli oldu
Türk vatandaşını uzaya SpaceX götürecek görevin ayrıntıları belli oldu
LPG'ye zam geliyor
LPG'ye zam geliyor

Bu Habere Tepkiniz

Bir enstitü e-devletten alınan belgeyi kabul ediyor, diğeri etmiyor

Bir enstitü e-devletten alınan belgeyi kabul ediyor, diğeri etmiyor

Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımlarında bir enstitü e-devletten alınan belgeleri kabul ederken bir başka enstitü kabul etmiyor!
Tez konuları ilan şartı olmaya devam ediyor!

Tez konuları ilan şartı olmaya devam ediyor!
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/297/katarakt-tedavileri-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=katarakt
TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarında karar çıktı

TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarında karar çıktı

Danıştay 2. Dairesi, TİGEM ile Rekabet Kurumu görevde yükselme davalarına açılan davayı karara bağladı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memur yapılan zabıtanın 'maktu fazla çalışma ücreti' talebi haklı bulundu

Memur yapılan zabıtanın 'maktu fazla çalışma ücreti' talebi haklı bulundu

Danıştay 2. Dairesi, belediyede zabıta memuru olarak görev yapan davacı tarafından, Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne memur olarak atanmasına ilişkin işlemin iptal edilmesi üzerine geriye dönük olarak alacağı mali haklara 'maktu fazla çalışma ücreti'nin de eklenmesi gerektiğine karar verdi.
İkinci dağılım yapılmazsa merkezi alımda çok az kadro ilan edilecek!

İkinci dağılım yapılmazsa merkezi alımda çok az kadro ilan edilecek!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 2022 yılının ikinci serbest memur dağılımını kısa süre içerisinde yapmazsa KPSS merkezi yerleştirmelerinde çok az sayıda kadro ilan edilecek!
2022 KPSS başvuruları başladı

2022 KPSS başvuruları başladı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2022 KPSS başvurularının başladığını duyurdu
İçeriden yükselmeler, akademik ilanları kişiye özel hale getiriyor!

İçeriden yükselmeler, akademik ilanları kişiye özel hale getiriyor!

Yükseköğretim kurumları bünyesinde görev yapmakta olan öğretim görevlisi/araştırma görevlilerinin içeriden öğretim üyesi kadrosuna geçişlerinde dışarıdan başvuruyu engellemek için yazılan şartlar ilanlara başvuruyu tamamen engelliyor!
Temmuz katsayı artışından yararlanmak için Temmuz ayını beklemek gerekir mi?

Temmuz katsayı artışından yararlanmak için Temmuz ayını beklemek gerekir mi?

15 Haziran 2022 maaşını alıp emekli olmak mı, yoksa 15 Temmuz 2022 maaşını alıp emekli olmak mı daha iyi olur?
Özel okullarda görev yapanlar, uzman ve başöğretmenliğe nasıl başvuru yapacak?

Özel okullarda görev yapanlar, uzman ve başöğretmenliğe nasıl başvuru yapacak?

Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerin uzman öğretmen/başöğretmen unvanına başvuruda bulunabilecekler. işte o açıklamalar.
Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu 200 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022.
Başvurular açıldı... "İçimizden biri uzaya gidecek"

Başvurular açıldı... "İçimizden biri uzaya gidecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet’in 100’ncü yılında bir Türk’ün Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceğini açıkladı. Adaylar için başvurular, 23 Haziran 2022 saat 20.23’e kadar alınacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı olan 2023’te uzayda bir Türk olacak. Türk Uzay Yolcusu Uluslararası Uzay İstasyonu’na bilimsel araştırmalar için gönderilecek. Seçilecek 2 adaydan biri 10 gün süreyle istasyonda kalacak.
MTA 70 sözleşmeli personel alacak

MTA 70 sözleşmeli personel alacak

MTA 70 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022.
Oyunculuğu bıraktı mı?

Oyunculuğu bıraktı mı?

Koltuk değnekleri ile görüntülenen Düzyatan iddialara ilk kez net bir cevap verdi.