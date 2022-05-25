Tez konuları ilan şartı olmaya devam ediyor!

Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından 17 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda olmak üzere toplam 16 öğretim üyesi kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu kadroların "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 3 üncü maddesinin 3 fıkrasında yer alan "İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez." hükmüne uygunluğu yönünden baktığımızda Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı doktor öğretim üyesi kadro şartının ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiğini görüyoruz.

İlgili kadroya başvuracak adayların "Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olup ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapmış ve Tanzimat dönemi Türk Edebiyatında tiyatro ve kadın üzerine çalışmalar yapmış olmak." Şartını taşımaları istenmiştir. Ancak, özel şartı Yükseköğretim Kurulu tez merkezinde arattığımızda ülkemizde bu alanda çalışan tek bir adayın olduğu görülmektedir.

Üniversitelerin alacakları adaylara yönelik bu türden tez konusu şartlarını ilanlara yer vermeye yönelik politikaları ne zaman sona erecek bilmiyoruz. Ne yazık ki görüldüğü üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yapmış olduğu yönetmelik değişikliği de bu durumu düzeltmeye gücü yetmemiştir.

Umuyoruz, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR tarafından bu konuya yönelik daha sıkı tedbirler alınarak öğretim üyesi alımlarında arzulanan liyakatı hep birlikte yakalamış ve görmüş oluruz!