Kadroların tamamına birer kişi başvurdu

20 Nisan 2022 tarihli "Tüm Kadrolarda Neden Aynı Sertifika Şartı Aranır" başlıklı yazımızda, Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel kadrolarının tamamında "İŞ YAŞAMINDA DUYGUSAL ZEKA, KURUMSAL İLETİŞİM VE AİDİYET KURSU SERTİFİKASINA SAHİP OLMAK" şartı arandığını dile getirerek, sürekli bu şekilde kişiye özel ilana çıkan ilgili üniversiteye altı soru yöneltmiştik.

1- Bu sertifikayı hangi kamu yararı ve hizmet gerekleri bağlamında tüm kadrolarda arama gereği hissettiniz ?

2- Bu sertifikayı Üniversiteniz mi yoksa başka bir kamu kurumu vermektedir ?

3- Bu sertifikanın geçerliliği nedir ?

4- Bu sertifikayı almak üzere eğitime katılanlar hangi eğitimlere ve sınavlara tabi tutulmuştur ?

5- Bu sertifikayı almak için gereken eğitimin süresi kaç saattir ?

6- Bu türden sertifikalarla yapılan alımların kamu vicdanını yaraladığını düşünüyor musunuz ?

Ancak, her zamanki gibi üniversite yönetimi sorularımızın hiç birine yanıt vermedi.

Başvurular sonrası yerleştirme sonuçlarına baktığımızda yine beklendiği gibi kadroların tamamen önceden sertifikası ayarlanan kişilere açıldığını görmüş olduk.

Sonuçlara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Web sayfasında "Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite" sloganıyla Türk yükseköğretiminde yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesine bir de şimdi şunları soralım:

1- Bu sertifikaların BİLİM dünyası açısından geçerliliği nedir?

2- Adrese teslim sertifikayla atananlar EMEK hırsızlığı yapmış olmuyor mu?

3- KPSS puanıyla hakkıyla atanmak için büyük bir ÖZVERİ gösteren kişilerin önünü keserek günahına girdiğiniz farkında mısınız ?