Yatay geçiş yapan 50/d araştırma görevlisinin ilişiği kesilmesi haklı bulundu!

Dava konusu olayda, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi olarak ataması yapılan aday doktora eğitimi devam ederken kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumundan başka bir üniversiteye geçiş yaptığı için ilişiği kesilmiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevliliği kadrosuna atanmanın başlıca sebebinin üniversitede lisansüstü eğitim yapılması olduğu, lisansüstü eğitimin tamamlanması ya da lisansüstü eğitimin başka bir üniversiteye aktarılması durumunda üniversite ile ilişiğin kesilmesi hususunun maddenin ihdas amacının gereği olduğunu ifade ederek, üniversitenin yaptığı işlemi hukuka uygun bulmuştur.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2018/1506

Karar No : 2022/756

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Üniversitesi Rektörlüğü .

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

İSTEMİN KONUSU : .Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin . gün ve E:., K:. sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: İstanbul Üniversitesi . Fakültesi'nde, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca araştırma görevlisi olarak görev yapan davacının, 15.10.2016 tarihinde dolan görev süresinin uzatılmaması nedeniyle aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere kadro ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin . gün ve . sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı maaş ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine ve 5.000,00 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi istemiyle dava açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: . İdare Mahkemesince verilen . gün ve E:., K:. kararda; davacının 2015 yılında sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, Mahkemenin . gün ve E:., K:. sayılı kararıyla sözleşme yenilememe işleminin iptaline karar verildiği, bu kararın tebliği üzerine davalı idare tarafından davacının görev süresinin uzatıldığı, görev süresinin dolmasına yakın dava konusu işlemin tesis edildiği, davacının bilimsel açıdan yetersiz olduğuna ilişkin somut bilgi ve belge bulunmadığı gibi davacının üzerine düşen yükümlülükleri ve görevleri yerine getirmek için ilgili birimlerle ve kişilerle iletişim halinde olduğu, davalı idarenin sözleşme yenileme konusunda sahip olduğu takdir yetkisini hizmet gereklerine uygun biçimde kullanmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı maaş ve özlük hakları ile 5.000 TL manevi tazminatın davanın açıldığı 21.11.2016 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: . Bölge İdare Mahkemesi .İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu ve ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacının, doktora kaydını başka bir üniversiteye aktarmasının, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesinin amacına aykırı olduğu ve anabilim dalında çalışma huzurunu bozan davranışlarda bulunduğu dikkate alınarak tesis edilen dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, İstinaf Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Dava konusu işlemin, yargı kararının dolanılması niteliğinde olduğu, görevlerini aksatmadan yerine getirmesine karşın, takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullanıldığı, belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile hukuka aykırı olduğu anlaşılan Bölge Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programına 2010 yılında kayıt yaptıran davacı, 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca, .Anabilim Dalına, araştırma görevlisi olarak 25.02.2011 günü atanmıştır. 25.02.2012- 25.02.2013 dönemini kapsayan ikinci yıl ataması ile 25.02.2013- 25.02.2014 dönemini kapsayan üçüncü yıl ataması yenilenmiştir.

Devam eden süreçte, İstanbul Üniversitesinde, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında, araştırma görevlisi olarak doktora eğitimine devam eden davacının, doktora kaydını 21.08.2013 günü Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku doktora programına aktarması sonrası, görev süresinin uzatılmamasına ve kadro ile ilişiğinin kesilmesine karar verilmiştir. Bu işlem, . İdare Mahkemesinin . gün ve E:., K:. sayılı kararıyla iptal edilmiştir. İptal kararı uygulanarak, davacı 26.6.2015 günü görevine iade edilmiş ve görev süresi yenilenmişse de, dava konusu işlemle 15.10.2016 tarihinde dolan görev süresi uzatılmayarak, aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere kadro ile ilişiğinin kesilmesine karar verilmesi sonrası bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin (d) fıkrasında, "Lisansüstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilirler." kuralı yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca, öğretim üyeliğinin kaynağı oluşturan araştırma görevlilerinin yetiştirilmesi ve lisansüstü öğretim yapan öğrencilerin maddi açıdan desteklenmesi amacı ile oluşturulan araştırma görevliliği kadrolarına öncelikle aynı üniversitede öğretim yapanların atanmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, üniversitede lisansüstü öğretim yapan öğrencilerin, araştırma görevliliği kadrosuna atanarak, hem lisansüstü eğitim yapmaları hem de üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yapmaları mümkün olmaktadır. Nitekim, 50/d maddesi kapsamında araştırma görevliliği kadrosuna atanmanın başlıca sebebinin üniversitede lisansüstü eğitim yapılması olduğundan, lisansüstü eğitimin tamamlanması ya da lisansüstü eğitimin başka bir üniversiteye aktarılması durumunda, üniversite ile ilişiğin kesilmesi, maddenin ihdas amacının gereğidir.

Olayda; davacının, görev süresinin uzatılmamasına ve kadrosu ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin olarak tesis edilen ilk işlemin, iptali istemiyle açılan davada verilen ısrar kararı üzerine, Danıştay İdari Dava Dairelerinin 22.04.2019 gün ve E:2018/2139, K:2019/1933 sayılı bozma kararına uyan .İdare Mahkemesi . gün ve E:., K:. sayılı kararıyla, 50/d kapsamında araştırma görevlisi olan ve doktora eğitimini davalı üniversitede sürdüren davacının, yatay geçiş yoluyla doktora eğitimini Marmara Üniversitesi'ne aktararak araştırma görevlisi olarak İstanbul Üniversitesi'nde çalışmaya devam etmesinin, 50/d maddesinin getiriliş amacına aykırılık taşıdığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Bu karar Dairemizin 11.02.2022 gün ve E:2021/866, K: 2022/755 sayılı kararıyla onanmıştır.

Bu bağlamda; davacının görev süresinin uzatılmamasına ve kadrosu ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin olarak tesis edilen ilk işlemin iptal edilmesi üzerine davacı görevine iade edilmişse de, ısrar üzerine Danıştay İdari Dava Dairelerince bozma kararı verildiği ve ilk derece mahkemesince bozma kararına uyularak davanın reddedildiği ve davacının, 50/d maddesinin ihdas amacına aykırı olarak, doktora kaydını Marmara Üniversitesine aktardığı dikkate alındığında, davacının 15.10.2016 tarihinde dolan görev süresinin uzatılmaması nedeniyle aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere kadro ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, aksi yöndeki Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan temyiz isteminin kabulüne,

2. . Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin . gün ve E:., K:. sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın . Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 11/02/2022 tarihinde kesin olarak oybirliği ile karar verildi.