Bir enstitü e-devletten alınan belgeyi kabul ediyor, diğeri etmiyor

Hatırlanacağı üzere, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından tüm kamu idarelerine gönderilen yazıda, "Güvenli kimlik doğrulama araçları kullanılarak e-Devlet Kapısı üzerinden alınan ve fiziki veya elektronik ortamda merciine ibraz edilen doğrulanabilir belgeler için başkaca herhangi bir kurum onayı, merciinden doğrudan alınmış aslı-fotokopisi vs. istenmeyecek, sistemde sunulan belgelerin doğruluğu esas kabul edilecek, ilgili merciinden doğrudan alınmış resmi belgelerle aynı hukuki değere göre işlem yapılacaktır." uyarısı yapılmıştı.

Şimdi bu uyarıdan sonra size köklü bir araştırma üniversitemizde yapılan keyfi uygulamayı belgeleriyle sunalım.

Hacettepe Üniversitesi tarafından 2022-2023 güz dönemi lisansüstü öğrenci kontenjanları enstitüler bazında ilan edilmeye başlanmıştır.

İlgili üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü e-devletten alınan belgeleri kabul edeceğini duyururken, yine aynı üniversiteye bağlı ve aynı dönemde başvuruları alan Eğitim Bilimleri Enstitüsü e-devletten temin edilen transkriptleri kabul etmeyeceğini web sayfasından duyurmuştur.

Üniversitelerin e-devletten alınan karekodlu belgeleri kabul etmemesi trajikomik olduğu kadar, üniversitenin bir enstitüsünün kabul edip ötekisinin etmemesini nasıl tanımlarız bilemiyoruz!

Dijitalleşmenin son sürat devam ettiği günümüzde üniversitelerin öncü rol üstlenmesini beklemek hepimizin doğal hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede, Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımlarında zorlaştırmak yerine kolaylaştırmayı tercih ederek tüm enstitüler bazında e-devletten alınan belgeleri kabul eder.

E-DEVLETTEN ALINAN BELGELERİ KABUL ETMEYEN EĞİTİM BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

E-DEVLETTEN ALINAN BELGELERİ KABUL EDEN SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ