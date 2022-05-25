Kadın sürücü, kendi cipine çarpan aracı koca koca taşlarla pert etti
İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen olayda, kadın sürücünün kullandığı cipe başka bir araç çarptı. Arabasındaki hasarı gören kadın, eline aldığı taşla kendisine çarpan ve sahibinin bırakıp gittiği arabaya zarar verdi. Aracın ön camının tamamen kırıldığı görüldü.
Eklenme : 25 Mayıs 2022 11:17
Beylikdüzü'nde geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde hafif ticari araç ile bir cip, hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden ayrıldı.
SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI
Cipin kadın sürücüsü ise kaza sonrası sinirlerine hakim olamadı. Yerden aldığı taşla, cipine çarpan hafif ticari aracın camlarına, aynalarına, kaput ve ön kısımlarına defalarca vurdu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
Kadın sürücü, kendi cipine çarpan aracı yol ortasında pert ettiMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız