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FETÖ'nün darbe girişimi davalarının tümü tamamlandı

Yaklaşık 6 yıllık yargılama süreçlerinin sonunda karara bağlanan 289 davada, 3 bini ömür boyu olmak üzere 4 bin 891 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi- Ömür boyu hapis cezası verilen sanıklardan 1634'ü ağırlaştırılmış müebbet, 1366'sı ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı- Mahkemeler, 1891 sanığı da çeşitli sürelerde hapis cezalarına mahkum etti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mayıs 2022 11:23
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FETÖ'nün darbe girişimi davalarının tümü tamamlandı

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla ülke genelinde 289 dava açıldı.

Bu davalarda ilk karar Erzurum'da açıklandı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sözde "Erzurum sıkıyönetim komutanı" kurmay albay Murat Koçak ile kurmay binbaşı Murat Yılmaz, 5 Ocak 2017'de "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son olarak Çanakkale 5. Alay Komutanlığı davasının da karara bağlanmasıyla yaklaşık 6 yıllık yargılama süreçlerinin sonunda darbe girişimine yönelik açılan 289 dava sonuçlandırıldı. Böylece, ülke genelindeki tüm darbe girişimi davalarında yargılamalar tamamlanmış oldu.

Sona eren davalarda, 3 bini ömür boyu olmak üzere 4 bin 891 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

Aralarında 85 eski general, 1116 eski subayın da bulunduğu 1634 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, 1366 sanık ise müebbet hapis cezası aldı. Müebbet hapis cezası verilenler arasında 24 eski general, 536 subay da yer aldı.

Mahkemeler, 1891 sanık hakkında çeşitli sürelerde hapis cezalarına hükmetti. Tamamlanan davalarda 2 bin 870 kişinin beraatine karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında FETÖ'nün suikast timi de ağır cezalara çarptırıldı.

Ayrıca darbe girişiminin komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı dava ile Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında darbenin askeri kanadındaki planlayıcı ve icracılarından oluşan sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında darbeciler ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezaları aldı.

İlk derece mahkemelerince karara bağlanan bazı davalarda istinaf ve Yargıtay süreçleri de tamamlandı, çok sayıda davanın ise istinaf ve temyiz incelemeleri sürüyor.

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