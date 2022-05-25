'2053'e gelindiğinde 198 milyar dolarlık ulaştırma altyapı yatırımı tamamlamış olacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2053'e gelindiğinde 198 milyar dolarlık bir ulaştırma altyapı yatırımını tamamlamış olacaklarını belirterek, "Bu yatırımla üretime 2 trilyon dolarlık, milli gelire de 1 trilyon dolarlık katkı sağlamış olacağız." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Bahar Festivali 2022 kapsamında gerçekleştirilen Mobilite Vizyonu 2053 Programı'nda konuşan Karaismailoğlu, yetişmiş, donanımlı, enerjik gençlerle ve gönlü hiç yorulmayanlarla Türkiye Cumhuriyeti'ni 20 yılda 100 yıl ileriye taşıdıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, 2023 hedeflerini belirlediklerini ve bunları bir bir hayata geçirdiklerini, 2035 ve 2053 için planları bugünden hazırladıklarını belirterek, "Siz, 20 yıllık iktidarımızda temellerini attığımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını 2053 vizyonuyla taçlandıracak gençlersiniz. Ben sizler için, ülkemizin geleceği için çok heyecanlıyım. Sizler de heyecanınızı her zaman koruyun." diye konuştu.

Gençlere bir müjdesi olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Ülkemizin ilklerinden birini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapıyoruz. YTÜ kampüsünde 5G'yi kuruyoruz. Bundan sonra YTÜ kampüsünde 5G test alanı olacaktır. Burada üniversitemizle birlikte ortak çalışmalar yapacağız." dedi.

- "Türkiye'nin dört bir yanında yatırımlarımızı sürdürüyoruz"

Adil Karaismailoğlu, her geçen yıl artan küresel ticarete ve şehirleşmeye değinerek, 2020'de 12 milyar ton olan dünya ticaret hacminin 2030'da 25 milyar tona, 2050'de 95 milyar tona çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Bütün dünyanın küresel ticaret hareketlerine hazırlıklı olmak için altyapı yatırımlarına odaklandığını, ABD'nin 2 trilyon dolarlık altyapı programı hazırladığını anlatan Karaismailoğlu, Türkiye'nin de bu alanda en önemli hazırlık yapan ülkelerden olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, son 20 yılda yaptıkları Kömürhan Köprüsü, Marmaray, 1915 Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, yüksek hızlı tren hatları gibi dev projelere değinerek, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için ülkenin dört bir yanında önemli yatırımlar hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bugüne kadar kara yolu ağırlıklı bir yatırım dönemi geçirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, bundan sonraki yatırımlardan demir yollarının yüzde 65 pay alacağını bildirdi.

- "Çamlıca Kulesi'ni bir yılda 500 bin kişi ziyaret etti"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin aynı anda 100 tane radyonun yayın yaptığı dünyadaki tek kule olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çamlıca Tepesi'ndeki o anten kirlilikleri ve birbirlerini etkileyen radyoların tamamen kalitesiz yayınları son derece güçlendi ve kaliteli bir yayın haline geldi. Ayrıca, burası sadece bir radyo kulesi değil, bir de seyir terası... Açılışının ardından tam bir yıl olacak önümüzdeki pazar günü. Yaklaşık 500 binin üzerinde vatandaşımız burayı ziyaret etti."

Deniz yollarına yapılan yatırımlar, Filyon Limanı, Tokat Havalimanı ve Rize-Artvin Havalimanı'na değinen Karaismailoğlu, dünyanın ender mühendislik projelerini geliştirerek vatandaşların ulaşım ihtiyacını giderdiklerini söyledi.

- 20 yılda 172 milyar dolarlık yatırım

Bakan Karaismailoğlu, bugüne kadar 20 yılda 172 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirterek, "Bu yatırımlar sayesinde 28 bin 650 kilometreye çıkan bölünmüş yol ağımız, 13 bin 22 kilometre uzunluğundaki demir yolu ağımız, 57'ye çıkan havalimanı ağımız, 217'ye çıkan limanlarımız sayesinde ülkemizin üretimine tam 1 trilyon dolarlık, milli geliri de 500 milyar dolarlık katkımız oldu." dedi.

Bu yatırımların yakıt ve nakit tasarrufuna, çevre kirliliğinin önlenmesine, trafik kazalarının azalmasına sağladığını katkılara değinen Karaismailoğlu, bundan sonra da 2053'e kadar yapacaklarını ortaya çıkardıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, 2053'e kadar hangi yatırımları yapacaklarının hepsinin belli olduğunu, demir yolu ve haberleşme ağırlıklı bir yatırım ortamına döneceklerini vurguladı.

- "Hızlı trenle bağlı il sayısı 52'ye çıkacak"

Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir tarafını demir yolu ağlarıyla örmek için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle 8 ille bağlı olan yüksek hızlı tren hatlarımızı tam 52 ile çıkaracağız. Bu hızlı tren hatlarında yolcu taşıyoruz ama daha ötesinde yük hatları da olacak. İhracatın gelişmesi, üretimin artması ve karbon emisyonunun azalmasına hazırlıklı olmak için çok uzun soluklu ve maliyeti çok yüksek projelere başladık. Önümüzdeki yıllardaki planlamaya göre demir yolu hattımız tam 28 bin 590 kilometreye çıkacak."

Karaismailoğlu, havalimanı sayısının 57'den 61'e çıkacağını, yıl sonunda Çukurova Havalimanı'nın da hizmete açılacağını bildirdi.

2053'e gelindiğinde 198 milyar dolarlık bir ulaştırma altyapı yatırımını tamamlamış olacaklarını belirten Karaismailoğlu, "Bu yatırımla üretime 2 trilyon dolarlık, milli gelire de 1 trilyon dolarlık katkı sağlamış olacağız." dedi.

Uzay, havacılık ve haberleşmedeki çalışmalar, Türkiye'nin uzaya fırlattığı uydulardan bahseden Karaismailoğlu, son olarak uzaya fırlatılan Turksat 5B uydusunun yörüngesinde yerleştiğini, testlerini yaptıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, "Haziran ayının ortasında faaliyete alacağız. Dünyanın üçte birine, özellikle haberleşme konusunda karasal olarak ulaşamadığımız bölgelere ulaşabileceğiz. Özellikle deniz araçları, hava araçlarında da yine haberleşme hizmeti verecek ve bunu ticari olarak da kullanabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Fiber ağını artıracaklarını, 5G ile çalışmalarının sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, "Yatırımlarımız devam ediyor. Hiçbir zaman ümidinizi kırmayın. Her zaman heyecanlı olun. Çünkü çok büyük işler yaptık, çok büyük işleri sizlerle birlikte yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.