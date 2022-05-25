Cahit Özkan'ın yerine gelen isim belli oldu
Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Cahit Özkan'dan boşalan grup başkanvekilliğine seçildi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 25 Mayıs 2022 13:40
AK Parti'de yeni Grup Başkanvekili belli oldu. Oy birliğiyle Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili oldu.
YILMAZ TUNÇ KİMDİR?
1971 yılında Bartın Ulus'ta dünyaya gelen Yılmaz Tunç'un baba adı Ali Rıza, anne adı Behiye'dir.
Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı.
AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Bartın Milletvekili seçildi. AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Adalet Komisyonu Sözcüsü olarak görev aldı.
Orta düzeyde İngilizce bilen Tunç, evli ve 3 çocuk babasıdır.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız