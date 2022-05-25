YÖK'ten 'öğrenci affı' açıklaması: Deneyimimizi paylaşacağız

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, salgın sonrasında üniversiteler ve öğretim görevlilerinin hem eğitim-öğretim hem de ortak proje geliştirme noktasında uluslararası meslektaşlarıyla daha fazla iş birliği içerisinde olmalarına önem verdiklerini belirterek "Ancak bu yolla, yani uluslararası iş birlikleri ve etkileşimler yoluyla biz Türk üniversitelerinin küresel görünürlüklerinin daha çok artacağına inanıyoruz." dedi.

Prof. Dr. Özvar, Dünya Eğitim Forumu'na katılmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bu sene 7'ncisi yapılan forumun, Kovid-19 salgınından sonra dünyadaki ilk önemli büyük toplantılardan biri olduğunu belirten Özvar, "116 ülkeden en üst düzeyde katılımların gerçekleştiği bir toplantı oldu. Bu toplantı, katılanlar için güzel bir platform oldu ve bu forum dolayısıyla dünyanın farklı coğrafyalarından, kültürlerinden, ülkelerinden gelen en üst düzey yöneticilerle bir araya gelmek suretiyle öncelikle pandemi esnasında, salgın esnasında ülkelerimizde aldığımız yükseköğretime, ortaöğretime ve ilköğretime ilişkin tedbirleri paylaşmış olduk." diye konuştu.

Özvar, YÖK olarak salgın döneminde Türk üniversiteleri tarafından ortaya konulan gayretleri ve tedbirleri muhataplarıyla paylaştıklarını söyledi.

Muhataplarını da dinlediklerini ifade eden Özvar, "Bu açıdan bakıldığında toplantı, çok farklı coğrafyalarda yükseköğretime ilişkin çalışan idarecilerin fikir, düşünce, tecrübe ve pratiklerini paylaştığı bir ortam oldu. Biz de fevkalade bu toplantıdan istifade ettik." ifadelerini kullandı.

- "Yeni dönemde perspektifimiz sadece Türkiye'yle sınırlı olmayacak"

YÖK Başkanı olarak Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Türk dünyasından, Uzak Doğu'dan ve Güney Amerika'dan mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini kaydeden Özvar, gelecek dönemde üniversiteler ve öğretim görevlilerinin nasıl bir araya getirebileceklerini de ele aldıklarını belirtti.

Özvar, YÖK olarak yeni dönemde perspektiflerinin sadece Türkiye sınırlarıyla bağımlı olmayacağını, gelecek dönemde gerek Avrupa gerek Amerika gerek Doğu gerekse de Afrika olmak üzere dünyanın pek çok coğrafyası ile çok daha yakından ilişkiler kurmak istediklerini dile getirdiğini aktardı.

- Uluslararası iş birlikleri vurgusu

Salgın sonrasında üniversiteler ve öğretim görevlilerinin hem eğitim-öğretim hem de ortak proje geliştirme noktasında uluslararası meslektaşlarıyla daha fazla iş birliği içerisinde olmalarına önem verdiklerini belirten Özvar, şunları söyledi:

"Ancak bu yolla yani uluslararası iş birlikleri ve etkileşimler yoluyla biz Türk üniversitelerinin küresel görünürlüklerinin daha çok artacağına inanıyoruz. Bunu yaptığımız takdirde gerek uluslararası saygınlık bakımından gerek Türkiye'nin ortaya koyduğu bilgi birikimini önce yakın çevresiyle, komşularıyla, ondan sonra da giderek dünyanın diğer ülkelerine transfer edebilme, bunları paylaşabilme imkanına kavuşabileceğimizi düşünüyorum."

Özvar, temasları kapsamında Türkiye'nin Türk vatandaşlarının yanı sıra ülkesinden zorla göç ettirilmiş gençlere de eğitim imkanı sağladığını ilettiğini, bu hususun en çok üzerinde durdukları konulardan bir tanesi olduğunu ve olumlu izlenimler edindiklerini ifade etti.

- "Öğrencileri muhtelif uzmanlık konularında dünyanın büyük üniversitelerine yönlendirmek istiyoruz"

İngiltere'yle eğitim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin Özvar, "Yükseköğretim Kurulunun ve devletimizin sağladığı burslar yoluyla yüksek lisans ve doktorasını yapmak isteyen öğrencilerimizin bir kısmı, İngiltere'ye geliyorlar. Bu bakımdan İngiltere'deki üniversitelerle yakın temas içerisinde olmak bizler açısından da fevkalade önemli." dedi.

Prof. Dr. Özvar, Türk öğrencilerin ihtisas kazanmalarının kendilerinin öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayarak temasları kapsamında Londra'da yüksek lisans ve doktora yapan Türk öğrencileriyle bir araya gelip onları dinleyeceklerini belirtti.

YÖK Başkanı Özvar, yurt dışında eğitimde sadece bir ülke ile sınırlı kalmak istemediklerini, öğrencileri mümkün olduğunca dünyanın muhtelif uzmanlık konularında büyük üniversitelerine yönlendirmeyi bir strateji olarak belirlediklerini vurguladı.

- "Af yetkisi Meclis'imizindir"

Özvar, öğrenci affına ilişkin olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu konuda af yetkisi Meclis'imizindir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız nihayetinde nasıl takdir ederse af konusunda çalışmalar da o yönde ilerleyecektir. Yükseköğretim Kurulu olarak, genel af veya kısmi afla ilgili olmak üzere her türlü bilgi, tecrübe ve deneyimimizi bütün paydaşlarımızla paylaşacağız. Bu konuda Yükseköğretimin yönetiminin de meseleye bakışını istenildiğinde açık yüreklilikle ifade edeceğimizi dile getirebilirim. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Eğer Meclis bu konuda bir irade sergilerse Yükseköğretim Kurulu bu konuda görüşlerini paylaşmaktan asla geri kalmayacaktır."