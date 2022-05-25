Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı: Yasal yollara başvuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddiaları nedeniyle aleyhinde yasal yollara başvurulacağını açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Mayıs 2022 13:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddiaları nedeniyle aleyhinde yasal yollara başvurulacağını açıkladı.
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Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle,Hüseyin Aydın (@hsynaydn) May 25, 2022
Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır.