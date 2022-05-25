Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mayıs 2022 14:22
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Teğmen Abulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız