Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği için yeni açıklama
Hızla ilerleyen maymun çiçeği vakaları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Dünyanın pek çok yerinde görülmeye başlanan ve bazı ülkelerin aşı stoklamaya başladığı virüsle ilgili pandemi endişesi hakim
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Mayıs 2022 15:05
Maymun çiçeği vakalarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca "Türkiye'de maymun çiçeği vakası yok. Gereksiz bir tedirginlik oluşturmamalı. Hastalığın ppandemiye sebep olacağına inanmıyorum" dedi.
Maymun çiçeği vakalarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca "Türkiye'de maymun çiçeği vakası yok. Gereksiz bir tedirginlik oluşturmamalı. Hastalığın ppandemiye sebep olacağına inanmıyorum" dedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız