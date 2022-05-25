İsveç ve Finlandiya heyetleri Beştepe'de!

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz ile İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlığındaki İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecektir" denmişti.

Görüşme sürerken İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'dan da açıklama geldi. Andersson, Türkiye'yle müzakerelerde bir dizi talebin ele alınacağını dile getirerek "Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor. Bu görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz" dedi.