Kemal Kılıçdaroğlu'na: 'Burası Kandil değil, Düzce' tepkisi
Düzce'de temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki kişinin "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" tepkisiyle karşılaştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Mayıs 2022 15:36
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle yaptığı toplantıdan çıkışında iki kişinin tepkisiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'na, "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" diyerek tepki gösteren iki kişi, polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız